Два месяца ударов по Киеву: промежуточные итоги российской кампании

Накануне Минобороны РФ проинформировало общественность о том, что в ходе очередного удара БПЛА-камикадзе в Киевской области был поражён складской комплекс ООО «Стеллар Джет», использовавшийся для хранения крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и ракетного топлива к ним.