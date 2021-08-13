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Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана

Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана

Военные Великобритании начали развертывание в рамках осуществления эвакуации британских граждан с территории Афганистана в связи с угрозой наступления боевиков запрещенной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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