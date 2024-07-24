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Царьград

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"Танки по Белому дому, распад страны": Известный политолог предсказала события грядущей осени

"Танки по Белому дому, распад страны": Известный политолог предсказала события грядущей осени

Уже через несколько месяцев в США состоятся выборы президента. Политолог Мария Сергеева отмечает, что Америка на сей раз пытается повторить события 90-х в России.

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