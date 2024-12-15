«Освободить мусульман Восточного Туркестана»: боевики ТИП* заявляют о намерении начать боевые действия против КНР

Прекращение активной фазы боевых действий в Сирии, фактически, оставило не у дел огромное количество боевиков различных террористических организаций, в руках которых благодаря позорному бегству армии Асада осталось огромное количество вооружений.
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