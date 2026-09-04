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МОСИНФОРМ

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Свыше 17 тыс. спортсменов примут участие в IX полумарафоне «Моя столица»

Свыше 17 тыс. спортсменов примут участие в IX полумарафоне «Моя столица»

Более 17 тысяч спортсменов и свыше 20 тысяч болельщиков из разных регионов России соберутся в Москве 3 и 4 октября на IX полумарафоне «Моя столица».

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