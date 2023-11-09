Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве с 12 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 9 ноября сообщил, что ближайшие дни будут достаточно теплыми в Москве, однако 12 ноября придут сильные дожди«Заметные дожди начнутся в воскресенье.
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