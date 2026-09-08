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Варваровский «котёл» замкнулся: смогут ли ВС РФ удержать кольцо окружения ВСУ

Варваровский «котёл» замкнулся: смогут ли ВС РФ удержать кольцо окружения ВСУ

Недавно российская группировка войск «Север» начала формировать достаточно крупный Варваровский «котёл» на северо-востоке Харьковской области.

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