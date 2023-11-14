Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg Che
    У неё там с десяток ролей и в кино и в сериалах, но вообще то она во взрослом возрасте больше на телевиденье работала...Поплавская ответи...
  • лина любимцева
    КАКИЕ  МОГУТ БЫТЬ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ с этими упырями?!!... Там договариваться не с кем, да и какого черта?!! Бить нужн...Макговерн: Путин ...
  • Юна
    ...окна номера-люкс должны быть заклеены черными пакетами...😱 А ещё гроб, кровь девственницы, салат без чеснока и чт...Леонтьев поселилс...

Подравшегося из-за песен Михаила Круга сотрудника СБУ отстранили от службы

Подравшегося из-за песен Михаила Круга сотрудника СБУ отстранили от службы

Сотрудника департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Сивака, который участвовал в недавней драке в Виннице из-за песен Михаила Круга, отстранили от исполнения обязанностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх