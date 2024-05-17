В Ялте и Бахчисарае возможны перебои с электричеством

По данным пресс-службы ГУП РК «Крымэнерго», в связи с необходимостью проведения плановых работ в сетях, планируется ввести режим временного отключения электроснабжения в нескольких населённых пунктах городского округа Ялта и Бахчисарайского района.
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