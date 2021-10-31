У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

Сергей ЕПолитикаУ компрадорской элиты России истерика! Идут чистки! В России идёт серьёзная борьба за закон, которого боятся все предатели России. Все силы брошены, чтоб этот закон отменить.Вернуться к статье226НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikita KopitovРазборки кланов это,а не чистки,разборки под прикрытием пандемии.кирамы все осознаем,но ничего не можем сделать((Игорь ТкаченкоНи хуя ты не осознаешь. Ты просто веришь инету. А это - две большие разницы.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА нельзя получать и не работать ? Получил и пошёл в полицию подал заявлениеИнгерман Ланскаятююю, в совдепии 90% населения так жило - не работало , но получалоабрам вербинКакой дурак называет быдло с баблом - элитой? Они всё также - быдло с баблом!БОБорис ОсиповВладлен"...идиотах " Верящих власти!!!БОБорис ОсиповЮрий DedДожил до старости а ума так и не нажил . А жаль .Вячеслав Дегтярев55555555555555+++++++++++++.................Вячеслав Дегтярев55555555555555+++++++++++++.................ВладленВыше я продолжил.Vladimir LioubimcevСпецслужбы в России тоже продажные?ВладленНе знаю, но предполагаю. Что для них "закон не писан"!!!ВПВАлентина ПлаксинаПутину по человечески не позавидуешь, шакалы даже в ближайшем окружении.Даже те деньги заграничные, что высылают для больных детей, подразумевают какую то " ты мне- я тебе" За так деньги не раздаются.Пусть не действием, пусть просто словами, но непременно против власти.,президента, для разложения российского общества, особенно молодежи.Вячеслав Дегтярев55555555........... ???????.........ВладленА что наша власть имеет отношение к обществу???Павел ТеницкийНу да. опять американцы виноваты !!! А вот Лаврентий Павлович сумел-бы найти выход ... Наверное поменяю фамилию или хотя-бы имя на Лаврентий ...ЛГлюба Градинарконечно,Лаврентий бы быстро нашел бы выход-расстрелял бы,а Путин не может этого делать благодаря конституции ельцина,где всем управляют сша.А мы хотим чтобы Россия стала не зависимым Государством?Значит нужно принимать такие законы,чтобы мы,простые смертные,наконец-то стали жить лучшеВладлен"Значит нужно принимать такие законы,чтобы мы,простые смертные,наконец-то стали жить лучше" А зачем это нужно несменяемой политической власти???ККозьмаА когда и кто зачистит компрадорского президентаКомментировать
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