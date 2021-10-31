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У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

В России идёт серьёзная борьба за закон, которого боятся все предатели России. Все силы брошены, чтоб этот закон отменить.

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Nikita Kopitov
Разборки кланов это,а не чистки,разборки под прикрытием пандемии.
кира
мы все осознаем,но ничего не можем сделать((
Игорь Ткаченко
Ни хуя ты не осознаешь. Ты просто веришь инету. А это - две большие разницы.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А нельзя получать и не работать ? Получил и пошёл в полицию подал заявление
Ингерман Ланская
тююю, в совдепии 90% населения так жило - не работало , но получало
абрам вербин
Какой дурак называет быдло с баблом - элитой? Они всё также - быдло с баблом!
Борис Осипов
Владлен
"...идиотах " Верящих власти!!!
Борис Осипов
Юрий Ded
Дожил до старости а ума так и не нажил . А жаль .
Вячеслав Дегтярев
55555555555555+++++++++++++.................
Вячеслав Дегтярев
55555555555555+++++++++++++.................
Владлен
Выше я продолжил.
Vladimir Lioubimcev
Спецслужбы в России тоже продажные?
Владлен
Не знаю, но предполагаю. Что для них "закон не писан"!!!
ВАлентина Плаксина
Путину по человечески не позавидуешь, шакалы даже в ближайшем окружении.Даже те деньги заграничные, что высылают для больных детей, подразумевают какую то " ты мне- я тебе" За так деньги не раздаются.Пусть не действием, пусть просто словами, но непременно против власти.,президента, для разложения российского общества, особенно молодежи.
Вячеслав Дегтярев
55555555........... ???????.........
Владлен
А что наша власть имеет отношение к обществу???
Павел Теницкий
Ну да. опять американцы виноваты !!! А вот Лаврентий Павлович сумел-бы найти выход ... Наверное поменяю фамилию или хотя-бы имя на Лаврентий ...
люба Градинар
конечно,Лаврентий бы быстро нашел бы выход-расстрелял бы,а Путин не может этого делать благодаря конституции ельцина,где всем управляют сша.А мы хотим чтобы Россия стала не зависимым Государством?Значит нужно принимать такие законы,чтобы мы,простые смертные,наконец-то стали жить лучше
Владлен
"Значит нужно принимать такие законы,чтобы мы,простые смертные,наконец-то стали жить лучше" А зачем это нужно несменяемой политической власти???
Козьма
А когда и кто зачистит компрадорского президента

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