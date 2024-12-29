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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Коламбуса» Тарасов пропустил 29 шайб в последних 6 матчах. У него 7 поражений в 10 играх в сезоне при 85,7% сэйвов

Россиянин вышел в старте на матч против «Бостона» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Он отразил 24 из 28 бросков.

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