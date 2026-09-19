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Мировое обозрение

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Захарова: Россия не станет вести диалог с приверженцами русофобии и неонацизма

Захарова: Россия не станет вести диалог с приверженцами русофобии и неонацизма

Москва не намерена вести переговоры с теми, кто исповедует русофобию, расизм или неонацизм. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила по итогам Международного фестиваля молодёжи, прошедшего в Екатеринбурге.

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