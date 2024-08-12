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Кожевников о «Сибири»: «Какой-то остров невезения. Почему клуб на провинциальном уровне – непонятно. Соседний «Авангард» на первых ролях в КХЛ»

– Еще одна новость недели – решение КХЛ провести Матч звезд в Новосибирске. Одобряете? – Полностью! Отличный регион, отличный хоккейный город! Все будем ждать этого праздника.

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