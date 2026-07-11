Bild нашел недочет в портрете Меркель: отсутствует палец

В Германии открыли портрет экс-канцлера Ангелы Меркель, на котором отсутствует один палец. Журналисты Bild заметили эту деталь и задались вопросом: ошибка ли это художника Жереми Кейраса или его необычный замысел? Портрет выставлен в Боде до конца октября.
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