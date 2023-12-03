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Обязаны вернуться к границам 1967 года: ООН обязал Израиль вернуться к границам 55-летней давности

Обязаны вернуться к границам 1967 года: ООН обязал Израиль вернуться к границам 55-летней давности

В условиях временной стабилизации обстановки в секторе Газа, мировое сообщество прилагает усилия, чтобы избежать возобновления длительного и палестино-израильского противоборства, которое расширяется и на другие государства региона, создавая очень серьёзным риски.

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Комментарии
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Лев Добрый
Это всё хрень на жидком постном масле, можно обязывать бесконечно, но при этом палец о палец не ударить!😎😜👈👀
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13 час.

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