Обязаны вернуться к границам 1967 года: ООН обязал Израиль вернуться к границам 55-летней давности

В условиях временной стабилизации обстановки в секторе Газа, мировое сообщество прилагает усилия, чтобы избежать возобновления длительного и палестино-израильского противоборства, которое расширяется и на другие государства региона, создавая очень серьёзным риски.
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