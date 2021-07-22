Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Бразильцам «Зенита» настала пора выйти на первый план. Конкурс «Футбол-прогноз». 1-й тур

Поразительно: шесть сезонов подряд команда экспертов московского «Спартака» обыгрывает ветеранов «Зенита» в нашем конкурсе «Футбол-прогноз»! Наверное, этот факт заставляет по особому радоваться ветеранов «красно-белых», подумаете вы.
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