Пятидверный Suzuki Jimny взорвал рынок: компания не успевает за спросом и наращивает производство почти втрое

Suzuki наращивает производство пятидверного Jimny из-за высокого спроса Suzuki Motor увеличит выпуск пятидверного внедорожника Jimny до 3300 единиц в месяц, что в 2,8 раза превышает изначальный план, о чем сообщили в компании.
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