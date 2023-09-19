Военное обозрение

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Украинские военные опубликовали кадры из стертой с лица земли Клещеевки

Украинские военные опубликовали кадры из стертой с лица земли Клещеевки

ВСУ смогли взять под контроль как минимум часть Клещеевки на Артемовском направлении. Об этом ранее уже сообщала украинская пресса со ссылками на командование вооруженных сил Украины.

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