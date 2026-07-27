Биолог Глазков: каракурта не первый год замечают в Москве и Подмосковье

Кандидат биологических наук Павел Глазков заявил, что каракурта, известного как чёрная вдова, уже несколько лет замечают в Москве и Московской области, однако признаков массового распространения этого вида нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии