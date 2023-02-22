Uspei.com

40 подписчиков

Процесс поставок автомобилей из Ирана в Россию находится на стадии сертификации

Процесс поставок автомобилей из Ирана в Россию находится на стадии сертификации

Автомобили двух иранских компаний проходят сертификацию для поставок машин в Россию. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх