ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ на купянском направлении

Оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" российской армии нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона ВСУ в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка на Купянском направлении.
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