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Смоленск 2.0

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Многодетным семьям предложили выдавать жилье из числа нераспроданных квартир

Многодетным семьям предложили выдавать жилье из числа нераспроданных квартир

Многодетным семьям надо бесплатно выделять квартиры в нераспроданном жилом фонде. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

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