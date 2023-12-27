В центре Челябинска столкнулись трамвай и маршрутка

Трамвай и маршрутное такси не смогли разъехаться в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла утром среды, 27 декабря, у дома №5 по улице Цвиллинга.