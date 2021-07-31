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США сократят штат посольства и консульств в России из-за запрета на найм персонала

США сократят штат посольства и консульств в России из-за запрета на найм персонала

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Соединённые Штаты с 1 августа должны привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу граждан России и третьих стран.

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