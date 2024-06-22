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Сергей Кирьяков: «Дзюба не входит в число величайших российских нападающих»

Сергей Кирьяков: «Дзюба не входит в число величайших российских нападающих»

«Для меня великие нападающие – это те, которые проявляли себя не только в российском чемпионате, но и за границей, в европейских лигах.

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