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Число заявок на регистрацию брендов в РФ выросло в 1,5 раза

Число заявок на регистрацию брендов в РФ выросло в 1,5 раза

С начала 2024 года количество заявок от российского бизнеса в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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