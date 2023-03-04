В парламенте КНР призвали Евросоюз не раздувать "китайскую угрозу"

Раздувание «китайской угрозы» не служит коренным интересам Китая и Евросоюза, стороны должны поддерживать конструктивный диалог, заявил 4 марта официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао.
Раздувание «китайской угрозы» не служит коренным интересам Китая и Евросоюза, стороны должны поддерживать конструктивный диалог, заявил 4 марта официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао.
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