Журнал «Профиль»

13 802 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Раскачивают Иран! Американцы опять чужими детьми жертвуют для достижения своих целей. Сколько же сша будут издеваться...Массовые отравлен...
  • Александр Александров
    Привет, румыны. Язык поменяли, а флаг менять будете?Молдавия намерена...
  • Natalya Dolgushina (Камнева)
    Сталин бы расстрелялВ России срывающи...

В парламенте КНР призвали Евросоюз не раздувать "китайскую угрозу"

В парламенте КНР призвали Евросоюз не раздувать "китайскую угрозу"

Раздувание «китайской угрозы» не служит коренным интересам Китая и Евросоюза, стороны должны поддерживать конструктивный диалог, заявил 4 марта официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх