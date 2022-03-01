Павильона России на Венецианской биеннале не будет. Художники отказались от участия из-за войны в Украине

Павильона России на Венецианской биеннале не будет. Художники отказались от участия из-за войны в Украине

В 2022 году на Венецианской биеннале не будет российского павильона. Художники Кирилл Савченко и Александра Сухарева, а также куратор Раймундас Малашаускас отказались от участия в проекте из-за войны в Украине, сообщают организаторы смотра.

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