Павильона России на Венецианской биеннале не будет. Художники отказались от участия из-за войны в Украине

В 2022 году на Венецианской биеннале не будет российского павильона. Художники Кирилл Савченко и Александра Сухарева, а также куратор Раймундас Малашаускас отказались от участия в проекте из-за войны в Украине, сообщают организаторы смотра.
Популярные статьи
- «Мало им трупов». Петербуржцы провели на Пискаревском кладбище антивоенные пикеты
- Петербургское «Яблоко» анонсировало акцию памяти Немцова и подало заявку на антивоенный митинг. Обновлено
- В России заблокировали сайты New Times, «Настоящего времени», «Крым.Реалий», «Украинской правды», «Интерфакс.Украины», «Корреспондента» и «Гордона»
Свежие комментарии