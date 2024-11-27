Mash: ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе 40 беспилотниками

Украинские войска атаковали аэродром Бельбек в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Как утверждают журналисты со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, на северо-запад Крыма летело около 40 беспилотных летательных аппаратов, маловысотные противокорабельные ракеты "Нептун" и неустановленная на данный момент баллистика.