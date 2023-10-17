Прогноз погоды на сегодня . • Симферополь: +13°,облачно 🌥️ • Севастополь: +4°,облачно 🌧 • Ялта: +14°, ясно ☀️ • Алушта: +15°,ясно ☀️ • Евпатория: +13°, облачно 🌥️ • Саки: +14°, облачно 🌥️ • Бахчисарай: +13°, ясно ☀️ • Джанкой: +12°, облачно 🌥️ • Судак: +15°, облачно 🌥️ • Феодосия: +14°, облачно 🌥️ • Керчь: +13°, облачно 🌥️ • Черноморское: +13°, облачно 🌥️ • Армянск: +14°, облачно 🌥️ Крым Оперативный.
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