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ВСУ уличили в превращении городов Харьковской области в укрепрайоны

ВСУ уличили в превращении городов Харьковской области в укрепрайоны

REUTERS/Inna Varenytsia Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили густонаселенные города Харьковской области в укрепленные районы, проводя массовую эвакуацию и принудительную мобилизацию жителей, заявил в беседе с ТАСС представитель оперативных служб.

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