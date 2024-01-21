Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ

Минобороны РФ 21 января сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают лодки, бронетехнику и укрепленные позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении.
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