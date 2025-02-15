Google заявит о "победе"? Пусть и в "сражении". В Арбитражном суде пошли навстречу корпорации

В Арбитражном суде Москвы пошли навстречу американской корпорации Google, заявившей исковое требование о запрете списания средств со счетов ООО "Гугл" (ранее суд постановил взыскать неустойку за незаконные блокировки каналов русских СМИ).
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