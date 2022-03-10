«Реал» выбил «ПСЖ» из ЛЧ, Почеттино и Аль-Хелайфи ругают судей, Кабелла ушел из «Краснодара», Большунов остался без экипировщика, Россия – без «Евроспорта», проблемы Промеса и другие новости

1. «Реал» благодаря хет-трику Бензема снес «ПСЖ» (3:1) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) и также пробился в четвертьфинал (в первом матче было 5:0).
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