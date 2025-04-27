Идеологический реванш: зачем Германия запрещает флаги СССР и России в День Победы Ирина Валькова27 апреля 2025 года стало известно о решении властей Германии запретить использование флагов СССР и России 8 и 9 мая — в дни, когда весь цивилизованный мир традиционно отмечает победу над нацизмом.