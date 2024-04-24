Проблема непригодного жилья: что с ним будут делать в России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам деятельности территориальных следственных органов по защите прав граждан, проживающих в непригодном жилье.
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