Локомотивов и вагонов у Украины достаточно. Как парализовать железнодорожные перевозки? Начиная разговор об украинских железных дорогах, возникает вопрос, а почему Киев готовился к боевым действиям, а Москва — нет? С 2014 по 2022 год в Донбассе на границе с Россией шла полномасштабная война.
Военные грузы на Украине перевозят русские вагоны
Комментарии
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лл
лина любимцева
ПОТОМУ, ЧТО действительно гарантированной безопасностью государства ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ. а не лишь бы кто, типа Аннылены в Германии или ворюг в Министерстве Обороны России...... ПОЗОР!!!
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