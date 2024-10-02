Зашоренные молдавские проевропейцы не хотят слышать горькую правду о ЕС

Жизнь в Евросоюзе давно не такая прекрасная, как рисуют молдаванам пропагандисты от правящей власти. Более того, им об этом открыто рассказывает посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, которого провластные телеканалы Санду занесли в чёрный список.