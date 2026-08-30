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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков после дебюта за «Галатасарай» сказал журналистам по-английски одно слово: «Устал». Алексей также раздавал автографы болельщикам

Алексей Батраков прокомментировал дебют за «Галатасарай» в матче против «Гезтепе» в Суперлиге Турции.

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