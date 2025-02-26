Avia.pro - СМИ Масленица в России: языческий кошмар, который мусульмане должны обходить стороной Меня зовут Фируза, приехала в Россию из Таджикистана три года назад, думала, тут всё просто: работа, дом, мечеть по пятницам.
Масленица – языческий кошмар: мусульманка в Казани обрушивает правду о празднике
Комментарии
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Михаил Гринжук
Не нравится масленица пускай пиздует к себе там качает права. Всякая харя узкоглазая еще выеживается.
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6 час.
Александр
Обычный высер от "Авиа.про",в надежде вызвать антимусульманские настроения.Нигде не видел,чтобы подобным образом встречали масленицу.Такими бывают только театрализованные представления ,вроде детских новогодних утренников.
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5 час.
Виктор Гайдуков
Красивый, но лживый трёп. Так подробно рассказано о масленице, празднование которой таким образом проводилось лет эдак 150 назад, а сейчас празднование, по традиции, проходит достаточно свободно и просто. Масленица это не просто традиционный, да, языческий, праздник, масленица это просто народное гулянье, проводы зимы и радостное ожидание прихода весны. А вот рассказ о возмущении и стонах таджички, вообще придуманный бред. 90 процентов приезжих таджичек практически ничего вообще не знают о русских традициях и русских праздниках. Статья злонамеренная и направлена на разжигание межнациональной розни. Вот и надо, тем кому это положено делать, найти автора и потребовать познакомить их с той самой возмущённой таджичкой, и если таковой не будет найдено, то автора надо судить за разжигание межнациональной розни и достойно наказать.
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3 час.
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