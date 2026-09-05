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За рулем

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Когда водителю можно снова сесть за руль после застолья

Когда водителю можно снова сесть за руль после застолья

Чувство собственной трезвости после бурного застолья – штука коварная. Человеку кажется, что он полностью контролирует ситуацию, но на деле нервная система все еще под воздействием спиртного: внимание рассеивается, реакции замедляются.

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