ВАЖНО: вброс — «Мобильный интернет отключат завтра во всей европейской части России»

Многие СМИ распространяют недостоверную информацию, сообщили нам источники в силовых структурах. Интернет будут ограничивать в Москве в районе проведения Парада, о чем предупреждали ранее, а также могут замедлять скорость при угрозе атак БПЛА в отдельном регионе, если будет налёт дронов.