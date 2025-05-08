ВАЖНО: вброс — «Мобильный интернет отключат завтра во всей европейской части России»

Многие СМИ распространяют недостоверную информацию, сообщили нам источники в силовых структурах. Интернет будут ограничивать в Москве в районе проведения Парада, о чем предупреждали ранее, а также могут замедлять скорость при угрозе атак БПЛА в отдельном регионе, если будет налёт дронов.
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