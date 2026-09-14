Мама фигуристки Дзепки раскрыла подробности начала карьеры дочери

фото: телеграмм-канал фигуристки Эвелина Дзепка, мама призера юниорских этапов Гран-при ISU Софии Дзепки, в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как ее дочь попала в фигурное катание.
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