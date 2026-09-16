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В Твери прошла профилактическая встреча автоинспекторов с личным составом Росгвардии

В Твери прошла профилактическая встреча автоинспекторов с личным составом Росгвардии

Автоинспекторы Твери провели профилактическое занятие по ПДД для сотрудников Росгвардии. 15 сентября 2026 года в целях профилактики дорожно‑транспортных происшествий и повышения безопасности дорожного движения старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери, майор полиции Александр Григорьев, провёл занятие для личного состава отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области.

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