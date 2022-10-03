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Китайский король минивенов: только в Китае ежедневно продается 730 автомобилей BYD Denza D9

Китайский король минивенов: только в Китае ежедневно продается 730 автомобилей BYD Denza D9

BYD официально объявила, что по состоянию на 30 сентября было собрано более 28 000 заказов на минивэн Denza D9, который поступил в продажу 38 дней назад.

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