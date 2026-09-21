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Сам уцелел, а приятель в морге

Сам уцелел, а приятель в морге

Так утром 18 сентября в Одинцове два друга 15 и 16 лет закрыли сезон, причём первый навсегда. "16-летний юноша, управляя питбайком, не справился с управлением и допустил падение транспортного средства.

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