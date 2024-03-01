В Красноярском театре оперы и балета пройдут премьеры балетов на сюжет мифа о Снегурочке

В Красноярском театре оперы и балета 7 и 8 марта пройдут премьерные показы современных одноактных балетов на сюжет мифа о Снегурочке — «Другой свет» на музыку Олега Любимова и «Преломления» на музыку Андреаса Мустукиса.
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