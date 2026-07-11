CATL купила долю в CarbonScape для графитовых материалов батарей будущего

6 июля 2026 года крупнейший в мире производитель аккумуляторов — китайская CATL — объявил о приобретении совместно с гонконгским инвестиционным фондом Lochpine Capital совокупной 20-процентной доли в новозеландской компании CarbonScape.
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