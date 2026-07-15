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Чем занимается тренер Англии перед игрой с Аргентиной Месси на ЧМ — Тухель удивил фанатов: «Немцы странные!»

Чем занимается тренер Англии перед игрой с Аргентиной Месси на ЧМ — Тухель удивил фанатов: «Немцы странные!»

Снова чувствует себя 15-летним!В среду сборной Англии предстоит самый сложный матч на этом ЧМ — команда Томаса Тухеля встретится в полуфинале с действующим чемпионом, Аргентиной, в составе которой обрел вторую молодость гениальный Лео Месси.

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