Снова чувствует себя 15-летним!В среду сборной Англии предстоит самый сложный матч на этом ЧМ — команда Томаса Тухеля встретится в полуфинале с действующим чемпионом, Аргентиной, в составе которой обрел вторую молодость гениальный Лео Месси.