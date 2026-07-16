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Лепс высказался о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей

Лепс высказался о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей

Григорий Лепс высказался о разнице в доходах российских семей и отметил, что многие люди вынуждены обеспечивать детей и оплачивать повседневные расходы при небольшом заработке в 200–300 тысяч рублей в месяц.

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