Лепс высказался о семьях с доходом 200–300 тысяч рублей

Григорий Лепс высказался о разнице в доходах российских семей и отметил, что многие люди вынуждены обеспечивать детей и оплачивать повседневные расходы при небольшом заработке в 200–300 тысяч рублей в месяц.
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